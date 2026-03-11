  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$2,04M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34145
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Penthouse 5 pokoje 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima Wyłącznie wspaniały penthouse położony na 17 piętrze nowego budynku z 3 windami, z których 2 są przestronne i jasne, oferuje wspaniały widok. Położony na skraju Bet Veigan / Kyriat Yovel. Idealna lokalizacja pod względem udogodnień i połączeń! Z wielu restauracji, sklepów, oferuje tętniące życiem życie miejskie. Ponadto bliskość tramwaju do pociągu Tel Awiw i dworca autobusowego dla wszystkich miast izraelskich stanowi istotną zaletę dla Państwa podróży. Jest to wyjątkowe miejsce dla praktycznego i dynamicznego życia. Idealny dla osób szukających aktywnego życia religijnego w pobliżu synagogi i szkół. Zbudowany na jednym piętrze 5-pokojowe mieszkanie z salonem i jadalnią 167m2 i 44m2 taras otwarty ze wszystkich stron na wspaniały widok, obejmuje 4 sypialnie, w tym jednego mistrza, z 2 miejsca parkingowe i piwnicy. Jest również klimatyzowany, z ogrzewaniem podłogowym, wideo intercom, puste śmieci na lądowaniu, chemesh doud, elektryczne okiennice, ale również instrukcja dla Szabat, zabezpieczone przez drzwi pancerne i system detektora ognia... Cena: 6,500,000sh (Cena ta nie obejmuje prowizji agencji, która wynosi 2% bez podatku)

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Aszkelon, Izrael
od
$890,340
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aszkelon, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,04M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,33M
Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Niedawno zbudowany apartament, idealnie położony, kilka kroków od plaży i tętniące życiem centrum Tel Awiwu. Nowy 4-pokojowy apartament z tarasem - W pobliżu centrum Dizengoff 4 pokoje, 83 m2 Przestronny słoneczny taras o powierzchni 10 m2 Salon z otwartą kuchnią Apartament z łazienką Dodat…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się