Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Penthouse 5 pokoje 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima
Wyłącznie wspaniały penthouse położony na 17 piętrze nowego budynku z 3 windami, z których 2 są przestronne i jasne, oferuje wspaniały widok. Położony na skraju Bet Veigan / Kyriat Yovel.
Idealna lokalizacja pod względem udogodnień i połączeń! Z wielu restauracji, sklepów, oferuje tętniące życiem życie miejskie. Ponadto bliskość tramwaju do pociągu Tel Awiw i dworca autobusowego dla wszystkich miast izraelskich stanowi istotną zaletę dla Państwa podróży. Jest to wyjątkowe miejsce dla praktycznego i dynamicznego życia. Idealny dla osób szukających aktywnego życia religijnego w pobliżu synagogi i szkół.
Zbudowany na jednym piętrze 5-pokojowe mieszkanie z salonem i jadalnią 167m2 i 44m2 taras otwarty ze wszystkich stron na wspaniały widok, obejmuje 4 sypialnie, w tym jednego mistrza, z 2 miejsca parkingowe i piwnicy. Jest również klimatyzowany, z ogrzewaniem podłogowym, wideo intercom, puste śmieci na lądowaniu, chemesh doud, elektryczne okiennice, ale również instrukcja dla Szabat, zabezpieczone przez drzwi pancerne i system detektora ognia...
Cena: 6,500,000sh
(Cena ta nie obejmuje prowizji agencji, która wynosi 2% bez podatku)
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
