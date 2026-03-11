Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem

Penthouse 5 pokoje 167m2 z tarasem 44m2, 17 Bayit Vegan Jerozolima Wyłącznie wspaniały penthouse położony na 17 piętrze nowego budynku z 3 windami, z których 2 są przestronne i jasne, oferuje wspaniały widok. Położony na skraju Bet Veigan / Kyriat Yovel. Idealna lokalizacja pod względem udogodnień i połączeń! Z wielu restauracji, sklepów, oferuje tętniące życiem życie miejskie. Ponadto bliskość tramwaju do pociągu Tel Awiw i dworca autobusowego dla wszystkich miast izraelskich stanowi istotną zaletę dla Państwa podróży. Jest to wyjątkowe miejsce dla praktycznego i dynamicznego życia. Idealny dla osób szukających aktywnego życia religijnego w pobliżu synagogi i szkół. Zbudowany na jednym piętrze 5-pokojowe mieszkanie z salonem i jadalnią 167m2 i 44m2 taras otwarty ze wszystkich stron na wspaniały widok, obejmuje 4 sypialnie, w tym jednego mistrza, z 2 miejsca parkingowe i piwnicy. Jest również klimatyzowany, z ogrzewaniem podłogowym, wideo intercom, puste śmieci na lądowaniu, chemesh doud, elektryczne okiennice, ale również instrukcja dla Szabat, zabezpieczone przez drzwi pancerne i system detektora ognia... Cena: 6,500,000sh (Cena ta nie obejmuje prowizji agencji, która wynosi 2% bez podatku)