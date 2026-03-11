  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Awiw, Izrael
$1,66M
10
ID: 34550
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahalat Binyamin, 17

O kompleksie

Na sprzedaż 3 pokoje upscale ulicy Rambam z otwartym widokiem * 3 pokoje w ostatnim budynku * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkiet, podwójne szyby itp... * Mamak * Możliwość sprzedaży wyposażone w urządzenia Wysoka rentowność w przypadku wynajmu AirbnB, ponieważ wysoki popyt i liczba osób w tym obszarze Identyczny apartament jest również na sprzedaż na 1 piętrze

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Izrael
od
$717,915
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Na sprzedaż - wspaniały odnowiony apartament 5 pokoi (105 m2 netto) z pięknym tarasem 20 m2, na drugim piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy. Apartament wyróżnia się jasnością, spokojem i doskonałym rozdziałem przestrzeni: przyjemny salon, nowoczesna kuchnia, apartament rodzicielski …
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Izrael
od
$1,10M
Nowa Jerozolima Katamon Projekt od 2 do 5 pokoi, penthouses i parter Położony w dzielnicy Katamonim, projekt składa się z 5 budynków z 34 piętrami z siłownią, synagogami, 5 windami. Tramwaj przejdzie na dno projektu. Realizacja w grudniu 2029 r. Metoda płatności Projektowi towarzyszy Bank L…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Odkryj ten piękny apartament położony na bulwarze Tel Hai w Ashdod, oferując wyjątkowe środowisko życia i rzadki potencjał na rynku. ✔️ 3 jasne pokoje ✔️ Wyjątkowy taras o powierzchni 100 m2 z widokiem na bulwar ✔️ 2 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) ✔️ 2 prysznice i 2 toalety - opty…
Immobilier.co.il
