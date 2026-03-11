  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Bat Jam, Izrael
od
$909,150
10
ID: 34401
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaNeviim

O kompleksie

W nowoczesnym budynku Bat Yam: 3 pokoje na 3 piętrze Powierzchnia mieszkalna 76m2 + 16m2 tarasu Otwarty widok na morze Jasny salon 1 parking + 1 piwnica Bliskie morze, sklepy i transport

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

