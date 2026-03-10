  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil

Aszkelon, Izrael
$595,650
ID: 34762
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

wyjątkowy biznes do przejęcia!! w nowym rejonie Agamim. w małym budynku 5 pięter, rdj 4 pokoje 100 m2 powierzchni mieszkalnej + 50m2 ogród. Amerykańska kuchnia, elektrycyt ia, sypialnia z łazienką i garderobą, klimatyzacja centralise, parking. Proszę natychmiast wejść. bardzo dobry produkt dla siedlisk i inwestycji. Do konfiskaty!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
