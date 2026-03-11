  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,58M
;
12
Zostawić wniosek
ID: 34069
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 89

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ten penthouse jest największym luksusem w Tel Awiwie, oferującym harmonijną mieszankę wyrafinowanego designu i uprzywilejowanej lokalizacji. W cichej ulicy w pobliżu Kikar HaMedina rezydencja ta oferuje łatwy dostęp do tętniących życiem kawiarni, przedszkoli i szkół pierwszej klasy, parków zielonych, eleganckich sklepów i ikonowego parku HaYarkon. Bliskość transportu publicznego i autostrad Ayalon zapewnia płynną łączność. Wydłużenie około 166 m2 powierzchni mieszkalnej z dodatkowym 57 m2 balkonów, apartament posiada przestronny układ. Taras na dachu, o powierzchni około 72 m2, to prywatna oaza obejmująca basen, odkrytą kuchnię w pełni wyposażoną w barbecue, lodówkę i maszynę do lodu. Wewnątrz penthouse oferuje elegancki salon, ciepłą przestrzeń rodzinną i 3,5 pokoi (w tym luksusowy apartament i kryty pokój pancerny (Mamad)). Pralnia została sprytnie zamieniona w biuro. Trzy pełne łazienki dodać do komfortu tej wyjątkowej właściwości. Główne cechy: - Bezpośredni dostęp windą z kodowanym systemem wejścia - Luksusowa kuchnia wyposażona w znane na całym świecie urządzenia marki - Placardy zintegrowane we wszystkich pokojach - Retractable projektor w salonie - mechanizm TV dołączony do sufitu w apartamencie rodzicielskim - Naturalne marmurowe podłogi - Wykorzystanie naturalnych materiałów w projektowaniu nieruchomości - Oddzielne toalety na podłodze tarasu dachu - Winiarnia z regulacją temperatury do 750 butelek - Centralny system ssania - Inteligentny system automatyki domowej - Ogrzewanie naziemne - Systemy pomp wodnych - System audio - Parking: plac przed budynkiem z pokrywą elektryczną

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,42M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,58M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne 4 pokojowe mieszkanie w prestiżowym kompleksie SOHO! - Wewnątrz bardzo poszukiwanego nowoczesnego kompleksu, ponad francuskojęzycznym Beth Wolhamad z Hadery, - 4 elementy dobrze ułożone o powierzchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Nahalat Benyamin Street 116 Na sprzedaż Wyłącznie Ostatni budynek 2.5 szt. 50m2 z balkonem 5m2 2. piętro Winda Cena: 2950.000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
BAT YAM - Rynek złota Luksusowa rezydencja intymna PREVENT - budowa w toku Przewidywana dostawa: Czerwiec 2026 Plaża tylko 150 m od hotelu Tramwaj 200 m (12 min od Tel- Aviv) Okręg Centralny, blisko wszystkich udogodnień Korzyści z projektu Korzystne warunki płatności: 20% przy podpisywani…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się