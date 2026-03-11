Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ten penthouse jest największym luksusem w Tel Awiwie, oferującym harmonijną mieszankę wyrafinowanego designu i uprzywilejowanej lokalizacji. W cichej ulicy w pobliżu Kikar HaMedina rezydencja ta oferuje łatwy dostęp do tętniących życiem kawiarni, przedszkoli i szkół pierwszej klasy, parków zielonych, eleganckich sklepów i ikonowego parku HaYarkon. Bliskość transportu publicznego i autostrad Ayalon zapewnia płynną łączność.
Wydłużenie około 166 m2 powierzchni mieszkalnej z dodatkowym 57 m2 balkonów, apartament posiada przestronny układ. Taras na dachu, o powierzchni około 72 m2, to prywatna oaza obejmująca basen, odkrytą kuchnię w pełni wyposażoną w barbecue, lodówkę i maszynę do lodu.
Wewnątrz penthouse oferuje elegancki salon, ciepłą przestrzeń rodzinną i 3,5 pokoi (w tym luksusowy apartament i kryty pokój pancerny (Mamad)). Pralnia została sprytnie zamieniona w biuro. Trzy pełne łazienki dodać do komfortu tej wyjątkowej właściwości.
Główne cechy:
- Bezpośredni dostęp windą z kodowanym systemem wejścia
- Luksusowa kuchnia wyposażona w znane na całym świecie urządzenia marki
- Placardy zintegrowane we wszystkich pokojach
- Retractable projektor w salonie
- mechanizm TV dołączony do sufitu w apartamencie rodzicielskim
- Naturalne marmurowe podłogi
- Wykorzystanie naturalnych materiałów w projektowaniu nieruchomości
- Oddzielne toalety na podłodze tarasu dachu
- Winiarnia z regulacją temperatury do 750 butelek
- Centralny system ssania
- Inteligentny system automatyki domowej
- Ogrzewanie naziemne
- Systemy pomp wodnych
- System audio
- Parking: plac przed budynkiem z pokrywą elektryczną
Tel-Awiw, Izrael
