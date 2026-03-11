Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
BZH
Nowy na sprzedaż wyłącznie w RE / MAX Hadera w dzielnicy Ein Hayam, z niesamowitym widokiem na rezerwat przyrody!
Doskonałe ostatnie 5-pokojowe mieszkanie w Aqua Sea & Park, podpisane przez znanego dewelopera Amram Avraham.
Charakterystyka:
- o powierzchni 125 m2,
- Ogromna przestrzeń mieszkalna otwarta na wspaniałym tarasie o powierzchni 16 m2,
- Piękna, przestronna kuchnia,
- Apartament z widokiem na morze i łazienkę,
- Na 19 piętrze z 25,
- 3 pokoje dla dzieci, w tym bezpieczny pokój,
- Szabat ascensor,
- Prywatna piwnica,
- Dwa miejsca parkingowe!
Budynek korzysta z
3 windy w tym 1 z Szabatu, siłownia, odkurzacz na śmieci na podłodze, recepcja dostępna dla mieszkańców.
Blisko dużego parku, nowe sklepy w pobliżu dzielnicy i wyjście do autostrady 2.
Około 5 minut spacerem od morza!
Doskonała okazja!
Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera.
Licencja zawodowa 313736
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.