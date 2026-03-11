Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

  1. Realting.com
Hadera, Izrael
$874,665
8
ID: 34492
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Nowy na sprzedaż wyłącznie w RE / MAX Hadera w dzielnicy Ein Hayam, z niesamowitym widokiem na rezerwat przyrody! Doskonałe ostatnie 5-pokojowe mieszkanie w Aqua Sea & Park, podpisane przez znanego dewelopera Amram Avraham. Charakterystyka: - o powierzchni 125 m2, - Ogromna przestrzeń mieszkalna otwarta na wspaniałym tarasie o powierzchni 16 m2, - Piękna, przestronna kuchnia, - Apartament z widokiem na morze i łazienkę, - Na 19 piętrze z 25, - 3 pokoje dla dzieci, w tym bezpieczny pokój, - Szabat ascensor, - Prywatna piwnica, - Dwa miejsca parkingowe! Budynek korzysta z 3 windy w tym 1 z Szabatu, siłownia, odkurzacz na śmieci na podłodze, recepcja dostępna dla mieszkańców. Blisko dużego parku, nowe sklepy w pobliżu dzielnicy i wyjście do autostrady 2. Około 5 minut spacerem od morza! Doskonała okazja! Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736

Hadera, Izrael
