  4. Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerozolima, Izrael
ID: 34668
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Pinhas Kehati, 8

O kompleksie

Przestronne 3 pokojowe mieszkanie, nowy wykonawca, zakwaterowanie w ciągu około 3 miesięcy. Bardzo jasne usługi gości + łazienka i oddzielne WC. Balkon Soucca z salonu, apartament znajduje się na osi kolejowej Yemin Avot Street, ale stoi w cichym rogu. Winda, modernizacja budynku

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

