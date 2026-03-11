  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ofakim
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite

Ofakim, Izrael
od
$445,170
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34048
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Ofakim

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wielki projekt o ogromnym potencjale.

Lokalizacja na mapie

Ofakim, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$869,022
Dzielnica mieszkaniowa Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$862,125
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer grand projet de qualite
Ofakim, Izrael
od
$445,170
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$924,825
Nahalat Benyamin Street 116 Na sprzedaż Wyłącznie Ostatni budynek 2.5 szt. 50m2 z balkonem 5m2 2. piętro Winda Cena: 2950.000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słoneczneg…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się