Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces

Nahariya, Izrael
od
$376,200
;
8
ID: 34663
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya
  • Miasteczko
    Nahariyya
  • Adres
    Sderot Shazar

O kompleksie

APARTEMENT 3 PIEKY QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER POTENTIEL BEAU

Lokalizacja na mapie

Nahariya, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

