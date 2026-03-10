  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

Aszkelon, Izrael
od
$548,625
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34782
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
?? Na sprzedaż w Ashkelon - Superb 4-pokojowe mieszkanie w dzielnicy Agamim!????? ?? 8th Floor? Niezakłócony widok?️ Przestronne i jasne Wielka okazja w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic! ✅ 4 kawałki dobrze ułożone ✅ Wysokie piętro z otwartym i kojący widok ✅ Nowy, czysty i dobrze utrzymany budynek ✅ Doskonała wentylacja i naturalne światło w całym mieszkaniu ✅ Centralna i dogodna lokalizacja w dzielnicy Agamim ?? Cena atrakcyjna: 1.750.000 ?? Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę: 054- 2266615

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse
Jerusalem, Izrael
od
$3,42M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$837,045
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$548,625
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Dzielnica mieszkaniowa Studio luxe pour une personne
Jerozolima, Izrael
od
$1,301
Luksusowe studio dla jednej osoby 1 sztukę i pół 25 m kwadrat 1 balkon Pierwsze piętro W pełni umeblowane odnowione Czynsz obejmuje wszystkie opłaty (arnon, woda, energia elektryczna i internet) wyjątkowa oferta do szybkiego zajęcia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aszdod, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - 4 pokoje w samym sercu Ashdod - Rue Rogozin W niedawnej i popularnej rezydencji, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament idealnie położony na głównej i centralnej ulicy Ashdod. O powierzchni 122 m2 + 14 m2 tarasu, znajduje się na 1 piętrze z 4 windami, w tym z Shabbat. Apa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,92M
Willa w Izraelu Ashdod, Youd Okręg Alef z wewnętrznym architektem. 460 m2 powierzchni mieszkalnej + grunt 700 m2. Basen nieskończoności 8,40 m x 4,80 m. Parter: salon / jadalnia / nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia / niezależna toaleta / sala nauczycielska / sala techniczna. 1 poziom: 2…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się