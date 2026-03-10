Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

?? Na sprzedaż w Ashkelon - Superb 4-pokojowe mieszkanie w dzielnicy Agamim!????? ?? 8th Floor? Niezakłócony widok?️ Przestronne i jasne Wielka okazja w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic! ✅ 4 kawałki dobrze ułożone ✅ Wysokie piętro z otwartym i kojący widok ✅ Nowy, czysty i dobrze utrzymany budynek ✅ Doskonała wentylacja i naturalne światło w całym mieszkaniu ✅ Centralna i dogodna lokalizacja w dzielnicy Agamim ?? Cena atrakcyjna: 1.750.000 ?? Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę: 054- 2266615