  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Jerusalem, Izrael
od
$893,475
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34518
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu promenady parku HaMesila, który prowadzi bezpośrednio do Moshava Germanit, kilka minut od centrum handlowego Hadar i Talpiot Supermarkets - wszystko jest w zasięgu ręki! W nowym budynku sklepowym zbudowanym przez dewelopera, Netę Lifshitz, z pięknym holem i windami Shabbat. Nowy apartament 3 pokoje, 71 m2 plus przyjemny taras w pełni dostosowany do Soukka! Oddzielna kuchnia, łazienka i pralnia, bezpieczny pokój (Mamad) i sypialnia master. Bardzo bogate specyfikacje techniczne: system ogrzewania podłogowego i klimatyzacja. Apartament posiada podziemny prywatny parking i dużą prywatną piwnicę znajduje się obok windy. Obecnie, nowa linia tramwajowa jest w budowie kilka minut od budynku, będzie łączyć się bezpośrednio z centrum miasta i więcej.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aszkelon, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,78M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$790,020
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$373,065
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Dzielnica mieszkaniowa Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aszdod, Izrael
od
$1,47M
Piękny apartament w nowym budynku, 5 pokoi przekształconych w 4, na "Youd Alef" rue Kineret. Nieustraszony, słoneczny widok na morze, wysokiej jakości udogodnienia. To nic poważnego
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
W słynnym projekcie Holylanda. Ekstremalny penthouse na sprzedaż, oferujący panoramiczne widoki na całą Jerozolimę, znajduje się na najwyższym piętrze wieży. Penthaouse składa się z 4 sypialni + jedna sypialnia rodzinna, przestronna kuchnia, z podwójnym salonem, który z widokiem na taras 65 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$850,526
Bardzo piękny projekt sklep na nietoperz Yam znajduje się 10 minut od Tel Awiwu w 1200 metrów spacerem od morza, a w pobliżu Tramway i dworca kolejowego. Duży wybór 2 pokojowe mieszkanie w Loft Penthouse. Bardzo interesujące ceny Elastyczny harmonogram dostawa 2027
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się