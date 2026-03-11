Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod.
Oferty specjalne i warunki płatności:
4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000
Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m2 powierzchnia + 14 m2 taras Cena od 3 400 000
Warunki płatności:
7% przy podpisaniu
8% na początku pracy
85% przy dostawie
Bez indeksowania!
Cena ustalona dzisiaj dla dostawy w ciągu 5 lat!
Specyfikacje techniczne - Apartamenty od 4 do 5 pokoi
Budowa:
Zielona konstrukcja według 5281
Fasada kamienna naturalna lub porcellanosa
Efektywna izolacja termiczna i akustyczna
Wysoka wysokość sufitu w obszarach wspólnych
Inteligentna winda z oświetleniem projektowym
Interkom wideo z kolorowym ekranem
Przestronny hol wejściowy, sala techniczna i sala rowerowa
Instalacja wstępna do klimatyzacji durabilnej
Drzwi pancerne przy wejściu, wysokie drzwi wewnętrzne
Inteligentny system elektryczny
Prywatna przestrzeń magazynowa dla każdej jednostki
Wnętrze apartamentów:
Architektura współczesna i świetlna
Płytka górna Porcellanosa (100x100 / 80x80 cm)
Przestronny balkon z szybami projektowymi
Przygotowanie do jacuzzi i kuchni zewnętrznej na balkonie (w zależności od modelu)
Gniazda TV i RJ45 we wszystkich pokojach
Elektryczne żaluzje z przełącznikami konstrukcyjnymi
Wstępnie zainstalowana klimatyzacja ductable
3x25A Energia elektryczna w trzech fazach
Kąpieliska i urządzenia sanitarne:
Nowoczesne płytki we wszystkich częściach wody
Wiszące meble + lustro w apartamencie rodzicielskim
Podwójny umywalka w łazience dla dzieci (w zależności od mieszkania)
WC zawieszone we wszystkich łazienkach
Urządzenia zainstalowane w każdej łazience
Kuchnia:
Wysoka kuchnia z centralną wyspą
Zlewozmywak z kranem projektowym
Lokalizacja zmywarki, piekarnika i podwójną lodówkę
Szczyty kwarcowe lub granitowe
Duże składowanie
Przygotowanie stacji ładowania elektrycznego dla samochodów
Ashdod jest rozwijającym się miastem o wysokim potencjale rozwoju.
Shimon Peres będzie obejmował:
Około 3600 nowych mieszkań
Dynamiczne strefy handlowe
Nowoczesne instytucje publiczne
Duże zielone przestrzenie zapewniające optymalną jakość życia
Rozwój ten stworzy nowe miejsca pracy i zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na mieszkania.
Lokalizacja strategiczna: W pobliżu kampusu uniwersyteckiego, High Tech Park i stacji, ten projekt nieruchomości oferuje nowoczesne, dynamiczne i połączone środowisko życia.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.