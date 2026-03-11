Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m2 powierzchnia + 14 m2 taras Cena od 3 400 000 Warunki płatności: 7% przy podpisaniu 8% na początku pracy 85% przy dostawie Bez indeksowania! Cena ustalona dzisiaj dla dostawy w ciągu 5 lat! Specyfikacje techniczne - Apartamenty od 4 do 5 pokoi Budowa: Zielona konstrukcja według 5281 Fasada kamienna naturalna lub porcellanosa Efektywna izolacja termiczna i akustyczna Wysoka wysokość sufitu w obszarach wspólnych Inteligentna winda z oświetleniem projektowym Interkom wideo z kolorowym ekranem Przestronny hol wejściowy, sala techniczna i sala rowerowa Instalacja wstępna do klimatyzacji durabilnej Drzwi pancerne przy wejściu, wysokie drzwi wewnętrzne Inteligentny system elektryczny Prywatna przestrzeń magazynowa dla każdej jednostki Wnętrze apartamentów: Architektura współczesna i świetlna Płytka górna Porcellanosa (100x100 / 80x80 cm) Przestronny balkon z szybami projektowymi Przygotowanie do jacuzzi i kuchni zewnętrznej na balkonie (w zależności od modelu) Gniazda TV i RJ45 we wszystkich pokojach Elektryczne żaluzje z przełącznikami konstrukcyjnymi Wstępnie zainstalowana klimatyzacja ductable 3x25A Energia elektryczna w trzech fazach Kąpieliska i urządzenia sanitarne: Nowoczesne płytki we wszystkich częściach wody Wiszące meble + lustro w apartamencie rodzicielskim Podwójny umywalka w łazience dla dzieci (w zależności od mieszkania) WC zawieszone we wszystkich łazienkach Urządzenia zainstalowane w każdej łazience Kuchnia: Wysoka kuchnia z centralną wyspą Zlewozmywak z kranem projektowym Lokalizacja zmywarki, piekarnika i podwójną lodówkę Szczyty kwarcowe lub granitowe Duże składowanie Przygotowanie stacji ładowania elektrycznego dla samochodów Ashdod jest rozwijającym się miastem o wysokim potencjale rozwoju. Shimon Peres będzie obejmował: Około 3600 nowych mieszkań Dynamiczne strefy handlowe Nowoczesne instytucje publiczne Duże zielone przestrzenie zapewniające optymalną jakość życia Rozwój ten stworzy nowe miejsca pracy i zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na mieszkania. Lokalizacja strategiczna: W pobliżu kampusu uniwersyteckiego, High Tech Park i stacji, ten projekt nieruchomości oferuje nowoczesne, dynamiczne i połączone środowisko życia.