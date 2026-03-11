Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Projekt 9 w Netanya. Savyon
Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą
Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych.
Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerwatu Iris.
Projekt
• 4 nowoczesne i eleganckie wieże
• Apartamenty 3, 4 i 5 pokoi, jak również luksusowe penthouses
• Duże tarasy i usługi rafinowane
• Prywatny parking dla każdego apartamentu
• Design hala wejścia i klub mieszkalny w każdym budynku
Charakterystyka projektu
• Hol o podwójnej wysokości, urządzony przez architekta wnętrz
• Trzy windy w tym chabbatic
• Otwarty widok z pierwszych pięter
• Gwarancja bankowa: Mizrahi Tefahot
• Początek pracy: Marzec 2025
• Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028
• Możliwości finansowania: 20% w momencie podpisania, 80% w przypadku dostawy kluczy
• Usługi świadczone na wysokim poziomie
Charakterystyka apartamentów
• Nowoczesne płytki 80x80 we wszystkich pokojach
• Centralna klimatyzacja
• Projektowanie mebli łazienkowych
• Zawór mieszalnika high-end
• Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
• Dostosowalna kuchnia
• Sklepy elektryczne w całym mieszkaniu (z wyjątkiem Mamad)
Dostępne typy
• 3 pokoje - 79 m2 + 9,5 m2 taras
• 4 pokoje - 96 m2 + 12 m2 taras
• 5 pokoi - 121 m2 + 15 m2 taras
Lokalizacja na mapie
Netanja, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.