Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Tel-Awiw, Izrael
$1,76M
10
ID: 34521
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Lilienblum, 46

O kompleksie

W nowym budynku, Lilienblum Street, blisko Neve Tzedek, Rothschild Boulevard i Nahalat Binyamin. Apartament 3 pokoje, 72 m2. Balkon w fasadzie z otwartym widokiem * Jasne mieszkanie, dobrze urządzone * Przestronny salon otwarty na zewnątrz. * Nowoczesne i czyste wykończenia. * Mamad (bezpieczny pokój). * Klasyczny parking prywatny * Jaskinia Cena sprzedaży: 5,600 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
