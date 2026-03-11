  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

$1,29M
5
ID: 34293
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
Witamy na wyspie - Życie między niebem, morzem i elegancją Zamknij oczy i wyobraź sobie miejsce, gdzie morze staje się horyzontem. Na wyspie, mieszkasz kilka kroków od plaży, w przestronnym i jasnym mieszkaniu, zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia. Zacznij dzień od kawy na prywatnym balkonie, przespaceruj się przez zielony park u podnóża rezydencji i zakończ wieczór z widokiem na zachód słońca na Morzu Śródziemnym. Otwórz oczy: ten sen staje się rzeczywistością. Wyspa, w samym sercu nowej dzielnicy Parkayam w Bat Yam Położony w nowej dzielnicy mieszkalnej Parkayam w Bat Yam, zaledwie 500 metrów od plaży, Wyspa na nowo definiuje styl życia na morzu. To nowoczesne, zielone i połączone sąsiedztwo ma stać się jednym z najbardziej popularnych obszarów na wybrzeżu Izraela. Odkryj nowy high-end projekt nieruchomości oferujący idealne połączenie przyrody, morza i inteligentnego urbanistyki. Wyspa oferuje spokojne życie, w otoczeniu terenów zielonych, ścieżek pieszych i rowerowych, lokalnych sklepów, szkół i szybki dostęp do Tel Awiwu. Nowoczesna architektura i absolutny komfort Wyspa jest czymś więcej niż rezydencją: jest to koncepcja życia. Dwa 20- piętrowe wieże elegancko wznoszą się w sercu dzielnicy, oferując otwarty widok na morze i miasto. 160 apartamentów, od 3 do 5 pokoi, zostały starannie zaprojektowane w celu optymalizacji objętości, naturalnego światła i komfortu codziennego. Charakterystyka projektu: • 2 nowoczesne i luksusowe wieże 20- piętrowe • 160 wysokiej klasy jednostek mieszkalnych • 3 windy na budynek • Apartamenty od 3 do 5 pokoi • Duże balkony i okna panoramiczne • Zielony park u stóp rezydencji • Plaże tylko 500 metrów Życie na wyspie to wybór wolności. Życie na wyspie odzyskuje spokój płynnego życia codziennego: morze u stóp, pieszo, szkoły, sklepy, kawiarnie i obszary kultury w pobliżu. Tutaj, wszystko jest przemyślane dla Twojej wygody - nie potrzeba samochodu, wszystko o czym marzyłeś jest w zasięgu ręki. Wyjątkowe warunki zakupu • Metoda płatności: 20 procent na podpis, 80 procent cztery miesiące przed dostawą klucza • Ramka indeksująca: 3% skumulowana, wspierana przez promotora • Projekt z pełną gwarancją bankową • Przewidywana dostawa: 2029 Lokalizacja strategiczna • Adres: District Parkayam, Bat Yam • Odległość od morza: 500 metrów • Szybki dostęp: Tel- Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Środowisko: Obszary zielone, promenada morska, restauracje i szkoły

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
