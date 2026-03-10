  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye

Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
;
9
ID: 34739
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Martin Luther King

O kompleksie

Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
