Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye

Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy
9 sztuk
4 łazienki
5 toalet
517 m2
Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie
Ogród 310 m2
Wysokie wysokości sufitu
Przestronne i jasne
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.