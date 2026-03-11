  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme

Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme

Hadera, Izrael
od
$4,076
;
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
1
Zostawić wniosek
ID: 34504
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH Przestronny i doskonale umeblowany domek, idealny dla rodziny szukającej wysokiej jakości życia, komfortu i prywatności. Charakterystyka właściwości: • 5 sztuk • 185 m2 powierzchni mieszkalnej • Ogród z grillem • 3 × 5 basen z systemem ogrzewania gazowego • Bramy elektryczne z domofonem • System alarmowy • Możliwość opuszczania urządzeń gospodarstwa domowego Rezerwa krajowa: Parter: • Duży jasny salon • Mamad (sejf) • Toaleta dla gości Podłoga: • 3 sypialnie • Apartament dla rodziców • Dodatkowa łazienka i toaleta • Pralnia / obsługa pokoju Pozycja: 01 / 02 / 26 Czynsz: 13,000 Podatek komunalny (Arnona): 1700 / co dwa miesiące Dobro wysokiej jakości, gotowy do wprowadzenia - rzadka okazja Skontaktuj się z nami: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$714,780
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$564,300
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze s…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Hovevei Tsion, ulica mieszkalna 2 kroki od plaży 3 pokoje odnowione z przestronnym salonem, w pełni wyposażona kuchnia i bardzo ładny balkon 80 m2 Balkon 2 pokoje prysznicowe Drugie piętro Winda Parking 5.800.000 Nis
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Wspaniały apartament 2- pokój na parterze z prywatnym ogrodem Odkryj ten uroczy 2 pokoje położone na parterze, oferując nowoczesne wnętrze i prywatny ogród o powierzchni 50 m2, idealne do korzystania z zewnątrz i piękne dni. Charakterystyka: • 55 m2 powierzchni wewnętrznej • Prywatny ogród …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się