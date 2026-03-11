  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Raanana, Izrael
od
$1,03M
;
6
ID: 34176
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    rhbt byt hknst

O kompleksie

Przeniesienie
Piękny apartament o powierzchni 118 m2 i 9 m2 taras. parking. orientacje Południe / Zachód bardzo słoneczne. Zamknąć szkołę. Dziewięć nigdy nie żyje. Ciekawa cena, gorsza od chodzenia po pięknej powierzchni. Bardzo duży salon. 2 łazienki. Widok na dekorację parku

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Raanana, Izrael
od
$1,03M
