Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

BZH Nowy! Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! Przedstawiamy Państwu nowy dom o bardzo wysokiej pozycji na sprzedaż na Bellinson Street, w pawilonie Neve Haim. Charakterystyka: - Nowoczesny nowy dom, - Dom o 6 pokojach o powierzchni 170 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi, - 2 apartamenty dla rodziców (parter i na górze), - Materiały wysokiej jakości, klimatyzacja w każdym pokoju, - Ładne miejsce na zewnątrz z kuchnią marzeń! - Możliwe natychmiastowe wejście! Doskonała okazja w bardzo atrakcyjnej cenie! Skontaktuj się z nami, Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa: 313736