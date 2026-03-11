  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Hadera, Izrael
od
$1,10M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34321
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH Nowy! Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! Przedstawiamy Państwu nowy dom o bardzo wysokiej pozycji na sprzedaż na Bellinson Street, w pawilonie Neve Haim. Charakterystyka: - Nowoczesny nowy dom, - Dom o 6 pokojach o powierzchni 170 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi, - 2 apartamenty dla rodziców (parter i na górze), - Materiały wysokiej jakości, klimatyzacja w każdym pokoju, - Ładne miejsce na zewnątrz z kuchnią marzeń! - Możliwe natychmiastowe wejście! Doskonała okazja w bardzo atrakcyjnej cenie! Skontaktuj się z nami, Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa: 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Izrael
od
$1,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Niezależna willa na sprzedaż w Ashdod od 1996 roku 280m2 powierzchni mieszkalnej na działce 510 m2 z ogromnym potencjałem dla kupującego, który chce pracować i zrobić z niej diament
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Raanana, Izrael
od
$987,525
Apartament 4 pokoje z mamadem. 2 łazienki. taras o powierzchni 12 m2. 4 piętro. Nowoczesna kuchnia. Blisko wszystkich sklepów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aszkelon, Izrael
od
$843,315
Rzadkie! Apartament 5 pokoi "Residence Dimri City" 160 m2 z tarasem 20 m2, 2 windy, w tym jeden z szabat. Blisko sklepów, szkół, parków, synagogi, autobusów..... W pełni odnowiony, z indywidualną klimatyzacją w każdym pokoju. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się