Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Super 5 pokoi (16 apartamentów na sprzedaż!!) od 110 m2 do 130 m2 zoptymalizowane (od 2.550.000 do 3.000.000 NIS) w projekcie Nof Hapark, projekt TAMA 38-1, 7 minut spacerem od morza i 4 minuty od tramwaju. 4 sypialnie w tym Mamad, z 2 łazienkami, duży salon, widok na park i morze, + Parking mniej niż 22,000 szekli na m2!!! Doskonała inwestycja, której nie można przegapić