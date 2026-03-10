  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark

Bat Jam, Izrael
$924,825
2
ID: 34877
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Mishol Ajel

O kompleksie

Super 5 pokoi (16 apartamentów na sprzedaż!!) od 110 m2 do 130 m2 zoptymalizowane (od 2.550.000 do 3.000.000 NIS) w projekcie Nof Hapark, projekt TAMA 38-1, 7 minut spacerem od morza i 4 minuty od tramwaju. 4 sypialnie w tym Mamad, z 2 łazienkami, duży salon, widok na park i morze, + Parking mniej niż 22,000 szekli na m2!!! Doskonała inwestycja, której nie można przegapić

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$971,850
Na sprzedaż - Wspaniały 4 pokojowy apartament na drugiej linii morza, z widokiem na morze. Położony na 3 piętrze na 6, ten jasny apartament 100 m2 posiada taras 14 m2, mamada, 2 łazienki, 2 toalety i piękny balkon kąpany w świetle. Idealnie położony, kilka minut spacerem od morza i promenad…
Agencja
Immobilier.co.il
Aszkelon, Izrael
od
$987,525
willa terraced 6 szt. z mamadem piękny ogród ciche i duszpasterskie miejsce pokój master bed 30m2
Agencja
Immobilier.co.il
Jerozolima, Izrael
od
$1,38M
Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia... Maj 2029 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 …
Agencja
Immobilier.co.il
