Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Jerozolima, Izrael
$830,775
ID: 34539
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Avraham Stern, 11

O kompleksie

W najbardziej poszukiwanym miejscu Kiryat Yovel - na granicy Ramat Denya i Ramat Sharet, w pobliżu przyszłej linii tramwajowej, kilka minut od centrum handlowego Malha, parki i transport publiczny. W ostatnim budynku po wzmocnieniu (Tama 38), z windą Szabat i dostęp całkowicie bez kroków, jest nowoczesny apartament trzypokojowy, zbudowany zaledwie kilka lat temu. Powierzchnia 77 m2 dobrze ułożone, jasne z dwoma kierunkami! Piękny taras o powierzchni 12 m2, częściowo przystosowany do Soccah, z otwartym i zielonym widokiem. Apartament obejmuje również: • Apartament z łazienką ensuite prysznic • Dodatkowa łazienka z wanną • Bezpieczny pokój (Mamad) • Centralna klimatyzacja • Ogrzewanie naziemne • I prywatny magazyn zarejestrowany w katastrze (Tabou)

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
