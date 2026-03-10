  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Jam, Izrael
$705,375
ID: 34904
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

Na sprzedaż, odnowiony i jasny apartament trzypokojowy, idealnie położony na trzeciej linii morskiej, w odnowionym budynku. Nieruchomość jest bardzo dobrze utrzymywana, idealna do inwestowania lub zamieszkania. Charakterystyka właściwości: Powierzchnia wybudowana: 72 m2 Balkon: 10 m2 Położony na 2. piętrze z windą 3 sztuki Ulepszona kuchnia z piecem i gazownikami Klimatyzacja Nowe drzwi i wejście do eleganckiego budynku Prywatny parking (nie robotyczny) Lokalizacja: Blisko morza Blisko stacji tramwajowej światła Łatwy dostęp do transportu publicznego Blisko supermarketów, kawiarni i restauracji Blisko Ha 'atzmaout Boulevard i jego zielony park

Bat Jam, Izrael
