Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Na sprzedaż, odnowiony i jasny apartament trzypokojowy, idealnie położony na trzeciej linii morskiej, w odnowionym budynku. Nieruchomość jest bardzo dobrze utrzymywana, idealna do inwestowania lub zamieszkania. Charakterystyka właściwości: Powierzchnia wybudowana: 72 m2 Balkon: 10 m2 Położony na 2. piętrze z windą 3 sztuki Ulepszona kuchnia z piecem i gazownikami Klimatyzacja Nowe drzwi i wejście do eleganckiego budynku Prywatny parking (nie robotyczny) Lokalizacja: Blisko morza Blisko stacji tramwajowej światła Łatwy dostęp do transportu publicznego Blisko supermarketów, kawiarni i restauracji Blisko Ha 'atzmaout Boulevard i jego zielony park