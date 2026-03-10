Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż, odnowiony i jasny apartament trzypokojowy, idealnie położony na trzeciej linii morskiej, w odnowionym budynku. Nieruchomość jest bardzo dobrze utrzymywana, idealna do inwestowania lub zamieszkania.
Charakterystyka właściwości:
Powierzchnia wybudowana: 72 m2
Balkon: 10 m2
Położony na 2. piętrze z windą
3 sztuki
Ulepszona kuchnia z piecem i gazownikami
Klimatyzacja
Nowe drzwi i wejście do eleganckiego budynku
Prywatny parking (nie robotyczny)
Lokalizacja:
Blisko morza
Blisko stacji tramwajowej światła
Łatwy dostęp do transportu publicznego
Blisko supermarketów, kawiarni i restauracji
Blisko Ha 'atzmaout Boulevard i jego zielony park
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
