  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
5
ID: 34728
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaKovshim, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Doskonałe inwestycje i bardzo przyjemne do życia W cichej i słonecznej ulicy, minutę od plaży i Hacarmel rynku, 3 przestronne pokoje 72m2 z 3 metrów wysokości pod sufitem, bardzo jasne 4 powietrza ekspozycji, zamknięty balkon z możliwością otwarcia, na 2. piętrze dobrze zachowanego budynku. Renowacja budynku, o którym mowa, z możliwością otrzymania od 12 do 16 m2 ekstra za pomocą MAMAD.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
