Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Wspaniały apartament 2- pokój na parterze z prywatnym ogrodem Odkryj ten uroczy 2 pokoje położone na parterze, oferując nowoczesne wnętrze i prywatny ogród o powierzchni 50 m2, idealne do korzystania z zewnątrz i piękne dni. Charakterystyka: • 55 m2 powierzchni wewnętrznej • Prywatny ogród o powierzchni 50 m2 • Komfortowy pokój • Nowoczesna łazienka • Liczba miejsc parkingowych • Planowana dostawa na koniec roku 2026 Jasny i funkcjonalny apartament, idealny dla pary lub każdego, kto chce żyć w nowoczesnym i przyjemnym otoczeniu. Bliskość i środowisko: Położony kilka minut od Grande Avenue Balfour, z sklepów, supermarketów, transportu publicznego i synagogi. Szkoły i udogodnienia dla dzieci są łatwo dostępne. Tramwajem jest kilka minut spacerem, co ułatwia podróż po mieście. Grande Avenue Ha