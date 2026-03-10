  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Bat Jam, Izrael
od
$815,100
;
2
Zostawić wniosek
ID: 34903
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniały apartament 2- pokój na parterze z prywatnym ogrodem Odkryj ten uroczy 2 pokoje położone na parterze, oferując nowoczesne wnętrze i prywatny ogród o powierzchni 50 m2, idealne do korzystania z zewnątrz i piękne dni. Charakterystyka: • 55 m2 powierzchni wewnętrznej • Prywatny ogród o powierzchni 50 m2 • Komfortowy pokój • Nowoczesna łazienka • Liczba miejsc parkingowych • Planowana dostawa na koniec roku 2026 Jasny i funkcjonalny apartament, idealny dla pary lub każdego, kto chce żyć w nowoczesnym i przyjemnym otoczeniu. Bliskość i środowisko: Położony kilka minut od Grande Avenue Balfour, z sklepów, supermarketów, transportu publicznego i synagogi. Szkoły i udogodnienia dla dzieci są łatwo dostępne. Tramwajem jest kilka minut spacerem, co ułatwia podróż po mieście. Grande Avenue Ha

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od
$852,798
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$827,640
Dzielnica mieszkaniowa Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerozolima, Izrael
od
$2,445
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,36M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Położony w bardzo poszukiwanym obszarze Kerem HaTemanim, kilka minut spacerem od morza, Shouk HaCarmel, Allenby Street i Kempinski i Royal Beach hotele, ten apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją w samym sercu Tel Awiwu. Apartament o powierzchni 72 m2, położony na drugim piętrze, skład…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
W słynnym parku Tlv. 4 pokojowe mieszkanie w nowym budynku, 100 m2 z tarasem 3 sypialnie + duży pokój dzienny 2 łazienki 17. piętro z 2 łazienkami, SPIS TREŚCI 3 windy parking Nie przegap, świetna inwestycja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się