Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Wspaniały apartament 2- pokój na parterze z prywatnym ogrodem
Odkryj ten uroczy 2 pokoje położone na parterze, oferując nowoczesne wnętrze i prywatny ogród o powierzchni 50 m2, idealne do korzystania z zewnątrz i piękne dni.
Charakterystyka:
• 55 m2 powierzchni wewnętrznej
• Prywatny ogród o powierzchni 50 m2
• Komfortowy pokój
• Nowoczesna łazienka
• Liczba miejsc parkingowych
• Planowana dostawa na koniec roku 2026
Jasny i funkcjonalny apartament, idealny dla pary lub każdego, kto chce żyć w nowoczesnym i przyjemnym otoczeniu.
Bliskość i środowisko:
Położony kilka minut od Grande Avenue Balfour, z sklepów, supermarketów, transportu publicznego i synagogi.
Szkoły i udogodnienia dla dzieci są łatwo dostępne.
Tramwajem jest kilka minut spacerem, co ułatwia podróż po mieście.
Grande Avenue Ha
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.