Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Na sprzedaż - piękny apartament 5-pokojowy położony przy ulicy Kineret w Ashdod (dzielnica Youd Alef). Całkowicie odnowiony do nowego, oferuje powierzchnię 170 m2 z dwoma przestronnymi balkonami. Apartament jest klimatyzowany i zawiera prywatny parking i piwnicę. Położony na 3 piętrze z windą, w luksusowym budynku tylko dwa apartamenty na piętrze. Blisko do wszystkich udogodnień, ten apartament łączy komfort, przestrzeń i idealne położenie.