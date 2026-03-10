  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Aszdod, Izrael
od
$1,00M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34723
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Kinneret

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - piękny apartament 5-pokojowy położony przy ulicy Kineret w Ashdod (dzielnica Youd Alef). Całkowicie odnowiony do nowego, oferuje powierzchnię 170 m2 z dwoma przestronnymi balkonami. Apartament jest klimatyzowany i zawiera prywatny parking i piwnicę. Położony na 3 piętrze z windą, w luksusowym budynku tylko dwa apartamenty na piętrze. Blisko do wszystkich udogodnień, ten apartament łączy komfort, przestrzeń i idealne położenie.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,39M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Izrael
od
$956,175
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
5 Hevra Hadasha Ulica Cicha ulica w pobliżu Kikar Hamedina i głównych dróg. W nowym projekcie budowlanym przez fundusz nieruchomości! Ładne ciche i jasne mieszkanie 5 pokoi (w tym piwnica) 5. piętro (bardzo wysokie) 121 m2 plus balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym i niezakłóconym widokiem! …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$805,695
Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się