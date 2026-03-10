  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34841
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Basel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE Construction DANS UN IMMEUBLE ENERGEMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. Prestations de Haut standing. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$904,134
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aszdod, Izrael
od
$780,615
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$1,08M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Dzielnica mieszkaniowa Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,55M
Przestronny i jasny duplex, starannie zaprojektowany do życia rodzinnego, oferując komfort i atmosferę prywatnego domu. Rezydencja cieszy się skrupulatnym wzornictwem architektonicznym Dana Oberzon, jednego z najbardziej wysuniętych po Izraelu architektów i projektantów wnętrz w obszarze luk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Raanana, Izrael
od
$2,31M
Ładny domek. 7 pokoi. 3 łazienki. Cztery toalety. Ogród. Możemy tam zbudować basen. W bardzo cichym ślepym zaułku. Blisko Hasharon College i Lycee Ostrovsky
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) - nowy luksusowy projekt Grupy Gabay W samym sercu nowej północy, kilka minut od parku Hayarkon, tramwaj, kawiarnie i sklepy. Dobrze urządzone 4 pokojowe mieszkanie z ładnym wykończeniem Na czwartym piętrze (z 8) • Powierzchnia mies…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się