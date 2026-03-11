  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34387
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ussishkin, 42

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Do sprzedaży wyłącznie, w parku Yarkon Ussishkin Street 42 budynek odnowiony w 2012 r. mieszkanie 2.5 pokoi, 68 m2 (powierzchnia brutto) wschód - zachód, słoneczna ekspozycja 3. piętro, z windą budynek ze schroniskiem rejestracja kondominium

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$915,420
Dzielnica mieszkaniowa Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Jam, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Izrael
od
$717,915
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Dzielnica mieszkaniowa Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerozolima, Izrael
od
$2,35M
SPRZEDAŻ JERUSALEM - Bayit Vegan Single! Mały budynek z 8 apartamentami tylko z windą! ?? Apartament 6 pokoi - 185 m2 poziom - zapewnić odświeżenie! ?? Oficjalny ogród katastralny 200 m2 ??? Immense Lounge? Niezależna kuchnia ?? Apartament rodzinny 25 m2 z opatrunkiem + łazienka ?? Dwie łazi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) - nowy luksusowy projekt Grupy Gabay W samym sercu nowej północy, kilka minut od parku Hayarkon, tramwaj, kawiarnie i sklepy. Dobrze urządzone 4 pokojowe mieszkanie z ładnym wykończeniem Na czwartym piętrze (z 8) • Powierzchnia mies…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Ostatnie mieszkanie, w luksusowym budynku, straż 24 / 24, winda, taras (16 m2), widok na Wzgórze Świątynne, ogrzewanie + klimatyzacja, parking, cichy, natychmiastowy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się