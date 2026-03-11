  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$4,67M
;
16
ID: 34714
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Tarshish

O kompleksie

Niezależna pierwsza linia sprzedaży Villa Twarzą do morza w Ashdod Adres: Ashdod, Izrael Odkryj tę wyjątkową willę przed Morzem Śródziemnym, oferując unikalne środowisko życia łączące luksus, komfort i nowoczesność. Idealnie położony w Ashdod, ta prestiżowa nieruchomość oferuje nieporównywalny styl życia, z wysokiej jakości udogodnieniami. Główne cechy: Powierzchnia mieszkalna: 425 m2 rozłożone na 3 poziomy, połączone prywatną windą dla łatwego dostępu do każdego piętra. Ziemia: 300 m2, z ogrodem i tarasem z widokiem na morze. Pula nieskończoności: Ciesz się basenem nieskończoności, z widokiem na morze, dla bezprecedensowego doświadczenia pływania. Panoramiczny widok na morze: Każdy poziom oferuje spektakularne widoki na morze, z oknami na wysokości sufitu, które pozwalają w obfitym naturalnym świetle. Projekt i usługi: Wnętrze willi zostało zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów, nienagannych wykończeń i nowoczesnego układu, oferując otwarte i jasne przestrzenie mieszkalne. Bezpieczeństwo i komfort: Wysokiej klasy system bezpieczeństwa, centralna klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe i najnowsza generacja automatyzacji domu dla optymalnego komfortu. Dystrybucja wewnętrzna: Parter: Duży salon z widokiem na morze, elegancką jadalnię, amerykańską kuchnię w pełni wyposażoną w sprzęt do sztuki, a także przestrzeń biurową. Pierwsze piętro: 3 luksusowe pokoje, każdy z łazienką i widokiem na morze. Master suite posiada przestronną garderobę i prywatny taras. Drugie piętro: bezpośredni dostęp do tarasu na dachu i wyjątkowy widok panoramiczny. Piwnica: Wszechstronna przestrzeń, która może być używana jako pokój zabaw, kino domowe lub czwarta sypialnia, Ta wyjątkowa willa jest rajem pokoju, gdzie każdy szczegół został zaprojektowany, aby zaoferować niezwykłe doświadczenie życiowe. Nie przegap: Rzadkie nieruchomości na rynku, z idealną lokalizacją w Ashdod, Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji lub prywatną wizytę. Chcesz willę, w której morze staje się twoim ogrodem? Ta rzadka posiadłość czeka na ciebie.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

