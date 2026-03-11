Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Położony w cichej ulicy o charakterze europejskim, między Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim i nabrzeża morskiego (300 m).
Popularny obszar z treed aleje, kawiarnie, sklepy i duch wsi.
Pieszo: plaże, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restauracje, przyszłe tramwaje.
O 70 m2 na 1 piętrze z otwartym widokiem (niemożliwe śruby)
Nowy budynek sklepowy (Gidi Bar Orian).
Eggersmann Kitchen.
Klimatyzacja Fujitsu VRF.
Parking mechaniczny (górna platforma).
Piwnica ~ 5 m2.
Ekspozycja na południe / zachód
Nowe mieszkanie przed sprzedażą
Aktualizacja ceny: 4.650.000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.