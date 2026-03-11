  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion

Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion

Aszdod, Izrael
od
$705,375
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34711
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Kinneret

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 4 pokoje 115 m2 1 piętro Ulica Kinneret 1 balkon 1 parking Natychmiastowa dostawa

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Odkryj ten piękny apartament położony na bulwarze Tel Hai w Ashdod, oferując wyjątkowe środowisko życia i rzadki potencjał na rynku. ✔️ 3 jasne pokoje ✔️ Wyjątkowy taras o powierzchni 100 m2 z widokiem na bulwar ✔️ 2 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) ✔️ 2 prysznice i 2 toalety - opty…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
W małej ulicy blisko Bofrachehov / Frishman i tam plaża w nowym budynku, 3.5 pokojowy apartament o powierzchni mieszkalnej 85 m2 z ładnym balkonem na ulicy z Mamad, dwie sypialnie i dodatkową sypialnię (biuro, sypialnia dziecięca) ładny salon i balkon 3.5 sztuk 85m2 Balkon 2. piętro Winda P…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się