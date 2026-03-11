Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim
Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany.
Charakterystyka:
✨ Naturalna jasność i szlachetne materiały we wszystkich pomieszczeniach
✨ Ogrzewanie gruntu, klimatyzacja centralna
✨ Opatrunki w pokojach
✨ Wysokokońcowe wykończenia, do najmniejszych szczegółów
Kuchnia amerykańska:
Specjalnie zaprojektowana przestrzeń łącząca nowoczesną elegancję i funkcjonalność. Wykonane z marmuru high-end, kuchnia wyposażona jest w zintegrowane urządzenia i centralną wyspę, która sublimuje całość. Prawdziwe dzieło sztuki, gdzie spotykają się wzornictwo i praktyczność.
Dodatkowe świadczenia:
✅ Duży podziemny parking z sąsiednią piwnicą
✅ Przyszłe linie tramwajowe w bezpośrednim sąsiedztwie
✅ Idealna lokalizacja: 4 minuty spacerem od Kanyon Hadar, w pobliżu supermarketów (Rami Levy / Osher Ad) i synagogi społeczności francuskich.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.