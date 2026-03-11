  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception

Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
;
8
ID: 34519
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaRechavim, 11

O kompleksie

Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany. Charakterystyka: ✨ Naturalna jasność i szlachetne materiały we wszystkich pomieszczeniach ✨ Ogrzewanie gruntu, klimatyzacja centralna ✨ Opatrunki w pokojach ✨ Wysokokońcowe wykończenia, do najmniejszych szczegółów Kuchnia amerykańska: Specjalnie zaprojektowana przestrzeń łącząca nowoczesną elegancję i funkcjonalność. Wykonane z marmuru high-end, kuchnia wyposażona jest w zintegrowane urządzenia i centralną wyspę, która sublimuje całość. Prawdziwe dzieło sztuki, gdzie spotykają się wzornictwo i praktyczność. Dodatkowe świadczenia: ✅ Duży podziemny parking z sąsiednią piwnicą ✅ Przyszłe linie tramwajowe w bezpośrednim sąsiedztwie ✅ Idealna lokalizacja: 4 minuty spacerem od Kanyon Hadar, w pobliżu supermarketów (Rami Levy / Osher Ad) i synagogi społeczności francuskich.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

