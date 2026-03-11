  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location

Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location

Raanana, Izrael
od
$2,16M
;
3
ID: 34168
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Yigael Yadin

O kompleksie

Domek 8.5 sztuk z potencjałem ogromny. Stawienie czoła parkowi. Ulica ma unikalny zmysł. Cisza. Duża piwnica.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

