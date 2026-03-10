  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
;
5
ID: 34727
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Français Français
4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking. 3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka. Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i zachód. 15 minut spacerem od portu Tel Aviv.

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Hadera, Izrael
od
$1,10M
BZH Nowy! Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! Przedstawiamy Państwu nowy dom o bardzo wysokiej pozycji na sprzedaż na Bellinson Street, w pawilonie Neve Haim. Charakterystyka: - Nowoczesny nowy dom, - Dom o 6 pokojach o powierzchni 170 m2 zbudowany na 250 m2 ziemi, - 2 apartamenty dla rodzic…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
mieszkanie 5 pokoi na dziedzińcu Barnea Jednoznaczne sypialnia z łazienką i garderobą, pokój dla nastolatków z łazienką bardzo przestronne, jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
BZH Przestronny i doskonale umeblowany domek, idealny dla rodziny szukającej wysokiej jakości życia, komfortu i prywatności. Charakterystyka właściwości: • 5 sztuk • 185 m2 powierzchni mieszkalnej • Ogród z grillem • 3 × 5 basen z systemem ogrzewania gazowego • Bramy elektryczne z domofone…
Agencja
Immobilier.co.il
