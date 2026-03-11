  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$830,650
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34556
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Kdoshei Kahir

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzrostem cen o 120.000NIS: * 2 sztuki od 2.421.900NIS * 3 sztuki od 2.328.000NIS * 4 sztuki od 2.670.000NIS * Mini penthouse od 3.829.500NIS * Penthouse od 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Ulica, cicha i intymna, znajduje się w samym sercu Bat Yam centrum miasta, kilka minut spacerem od promenady i morza. Sąsiedztwo oferuje pełne środowisko z uznanymi szkołami, ośrodkami kulturalnymi, usługami komunalnymi, sklepami i modnymi kawiarniami. Dostępność jest optymalna dzięki tramwaju w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając atrakcyjność i potencjał sektora. Projekt premium o wysokim potencjale, w zmieniającym się sektorze, idealny do życia lub inwestowania.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a netania
Netanya, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Izrael
od
$2,916
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,88M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,650
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Tel Awiw - Frishman Blisko plaż, Dizengoff i wszystkie udogodnienia centrum miasta. Apartament 2 pokoje z wyjątkowymi wolumenami: • łącznie 81 m2 • Salon o powierzchni 50 m2 pozwalający na konfigurację w 3 kawałkach • 2 łazienki • Narażenie na południowy wschód, bardzo jasne • Czysty i dob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,094
Nowość do wynajęcia na rynku w poszukiwanym i luksusowym projekcie "Migdal Hanesharim", z wystawną halą wejściową, strażnikiem przy wejściu i parkingu podziemnym. Na 7 piętrze, nowe biuro i wysoki stojący o powierzchni brutto 141m2, z dwoma wystawami. Oferuje zielony widok na góry Jerozolimy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking. 3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka. Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się