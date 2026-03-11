  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Jerozolima, Izrael
od
$586,245
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34335
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Jaffa, 44 Jerusalem Hostel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony w uroczej ulicy dla pieszych w tętniącym życiem centrum Jerozolimy, ten 40 metrów kwadratowych apartament z 1 sypialnią oferuje niezwyciężony komfort i urok. Tylko 10 kroków od poziomu ulicy i 20 minut spacerem od Starego Miasta i Western Wall, to mieszkanie jest idealne do życia w mieście lub jako rentowna nieruchomość inwestycyjna. Główne cechy: - Położenie: Położony w samym sercu centrum Jerozolimy, w pobliżu wszystkich głównych sklepów, słynnego Mahane Yehuda Market i tramwaju. - Urocza przestrzeń mieszkalna: Komfortowy salon z otwartym aneksem kuchennym prowadzi do małego balkonu z widokiem na spokojny dziedziniec budynku. - Przestronny pokój: Duży pokój otwiera się również na balkon, oferując ciche schronienie. - Łazienka: Zawiera pełną łazienkę dla wygody. - Obecnie wynajęty: Mieszkanie jest obecnie wynajmowane, oferując natychmiastowy potencjał dochodowy. - Potencjał renowacji preparatu Airbnb: Z niektórych renowacji, ta nieruchomość może być idealnym miejscem na wynajem krótkoterminowy, co stanowi doskonałą okazję do zakwaterowania Airbnb. - Szybka dostępność: Dostępne szybko, co pozwala na elastyczność w planach zakwaterowania lub renowacji. Ten dobrze położony apartament oferuje zarówno urok i doskonały potencjał dla tych, którzy chcą zainwestować w kwitnący rynek nieruchomości w Jerozolimie. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,36M
Dzielnica mieszkaniowa Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aszdod, Izrael
od
$717,915
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$498,465
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerozolima, Izrael
od
$586,245
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$805,695
Nowy program w budowie w "Ashdod Park", nowa okolica z ponad 2700 mieszkań w budowie, jak również wszystkie niezbędne infrastruktury. Każdy apartament z balkonem, parking i klimatyzacją. Możliwość zapłaty 10% i salda 3 miesiące przed dostawą, bez indeksów lub odsetek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
Luksusowy apartament na sprzedaż 4,5 pokoi Wyjątkowa rezydencja bardzo high-end znajduje się w samym sercu Namal de Tel Aviv, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na morze, zdecydowanie bez przeszkód. Szczegóły właściwości Powierzchnia wnętrza: 177 m2 Balkon: 18 m2 Piętro: 6. Parkin…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerozolima, Izrael
od
$5,016
✨ Apartament 4 pokoje nowe - 97 m2 ?? Taras o powierzchni 10 m2 ??️ W pełni umeblowane - usługi high-end ??️ Apartament rodzicielski ?? 2. piętro z windą ?? Parking prywatny ?? Wpis natychmiastowy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się