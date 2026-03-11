Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale

Położony w uroczej ulicy dla pieszych w tętniącym życiem centrum Jerozolimy, ten 40 metrów kwadratowych apartament z 1 sypialnią oferuje niezwyciężony komfort i urok. Tylko 10 kroków od poziomu ulicy i 20 minut spacerem od Starego Miasta i Western Wall, to mieszkanie jest idealne do życia w mieście lub jako rentowna nieruchomość inwestycyjna. Główne cechy: - Położenie: Położony w samym sercu centrum Jerozolimy, w pobliżu wszystkich głównych sklepów, słynnego Mahane Yehuda Market i tramwaju. - Urocza przestrzeń mieszkalna: Komfortowy salon z otwartym aneksem kuchennym prowadzi do małego balkonu z widokiem na spokojny dziedziniec budynku. - Przestronny pokój: Duży pokój otwiera się również na balkon, oferując ciche schronienie. - Łazienka: Zawiera pełną łazienkę dla wygody. - Obecnie wynajęty: Mieszkanie jest obecnie wynajmowane, oferując natychmiastowy potencjał dochodowy. - Potencjał renowacji preparatu Airbnb: Z niektórych renowacji, ta nieruchomość może być idealnym miejscem na wynajem krótkoterminowy, co stanowi doskonałą okazję do zakwaterowania Airbnb. - Szybka dostępność: Dostępne szybko, co pozwala na elastyczność w planach zakwaterowania lub renowacji. Ten dobrze położony apartament oferuje zarówno urok i doskonały potencjał dla tych, którzy chcą zainwestować w kwitnący rynek nieruchomości w Jerozolimie. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować wizytę!