Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

Ten rzadki duplex z widokiem na morze, położony w samym sercu Neve Tzedek, Rue Rishonim, oferuje uprzywilejowany adres w jednym z najbardziej symbolicznych obszarów Tel Awiwu, kilka minut spacerem od plaż, Rothschild i HaTahana. Powierzchnia około 89m2 w duplex, oferuje 3 jasne pokoje, nowoczesną i ciepłą atmosferę, a także idealne ekspozycji z widokami bez przeszkód. Dolny poziom obejmuje otwarty salon z oknami, taras o powierzchni 4 m2, zintegrowana kuchnia, MAMAD i toaleta gościnna. Na górze, pokój galerii w stylu loft-, prywatny jacuzzi, dodatkowa toaleta i taras 8 m2 z widokiem na morze. Niedawno odnowiony, nieruchomość wyróżnia się optymalizacji wolumenu, spokoju, prywatności i lokalizacji premium, idealne dla głównej rezydencji, foot- to- ziemi lub inwestycji. Cena: 7,000,000.