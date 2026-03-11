Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$2,19M
10
ID: 34460
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Rishonim, 10

O kompleksie

Ten rzadki duplex z widokiem na morze, położony w samym sercu Neve Tzedek, Rue Rishonim, oferuje uprzywilejowany adres w jednym z najbardziej symbolicznych obszarów Tel Awiwu, kilka minut spacerem od plaż, Rothschild i HaTahana. Powierzchnia około 89m2 w duplex, oferuje 3 jasne pokoje, nowoczesną i ciepłą atmosferę, a także idealne ekspozycji z widokami bez przeszkód. Dolny poziom obejmuje otwarty salon z oknami, taras o powierzchni 4 m2, zintegrowana kuchnia, MAMAD i toaleta gościnna. Na górze, pokój galerii w stylu loft-, prywatny jacuzzi, dodatkowa toaleta i taras 8 m2 z widokiem na morze. Niedawno odnowiony, nieruchomość wyróżnia się optymalizacji wolumenu, spokoju, prywatności i lokalizacji premium, idealne dla głównej rezydencji, foot- to- ziemi lub inwestycji. Cena: 7,000,000.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

