Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Na sprzedaż w Ashdod: Prawdziwa strzelba!
4 pokojowe mieszkanie - 128 m2 z balkonem 10 m2 oferuje całkowicie niezakłócony widok na park, bez vis- à-vis.
Znajduje się w poszukiwanej rezydencji 8 pięter, z 2 windami w tym windą Szabat, apartament posiada klimatyzację, prywatny parking i wejście natychmiast dostępne.
Strategiczne położenie, blisko wszystkich udogodnień.
Wyświetlana cena: 2 500 000
Rzadki przypadek na rynku, który ma zostać niezwłocznie przejęty.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
