  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Aszdod, Izrael
od
$689,700
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34720
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaAtzmaut, 101

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż w Ashdod: Prawdziwa strzelba! 4 pokojowe mieszkanie - 128 m2 z balkonem 10 m2 oferuje całkowicie niezakłócony widok na park, bez vis- à-vis. Znajduje się w poszukiwanej rezydencji 8 pięter, z 2 windami w tym windą Szabat, apartament posiada klimatyzację, prywatny parking i wejście natychmiast dostępne. Strategiczne położenie, blisko wszystkich udogodnień. Wyświetlana cena: 2 500 000 Rzadki przypadek na rynku, który ma zostać niezwłocznie przejęty.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Nahariya, Izrael
od
$311,933
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,88M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Izrael
od
$1,51M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Aszdod, Izrael
od
$689,700
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Dzielnica mieszkaniowa Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Izrael
od
$1,34M
BZH Francuski departament RE / MAX Hadera Ra 'hel Benguigui prezentuje nową wyłączność. Odkryj przestronny i jasny 7-pokojowy dom w pawilonie po parku. Charakterystyka: - Ultra design dom, wygodny na 3 piętrach, - 7 pokoi o powierzchni około 198 m2, - 270 m2 ziemi! - Wysoka kuchnia z cent…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się