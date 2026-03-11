  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique

Aszkelon, Izrael
$877,800
10
ID: 34689
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Dwupoziomowy apartament w jednej z najpiękniejszych dzielnic Ashkelon. 5 szt., z tarasem 46m 2 piwnica 2 miejsca parkingowe budynek tylko 4 piętro

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

