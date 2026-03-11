Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Dominujący Tel- Aviv z 47 piętra ikonicznej wieży TLV Gindi, ten wyjątkowy penthouse stanowi szczyt współczesnego luksusu mieszkalnego. Według klejnotu projektu, oferuje on około 900 metrów kwadratowych przestrzeni wewnętrznej, uzupełnionej ogromnym tarasem o około 360 metrów kwadratowych, z spektakularnym panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne, miejską panoramę i horyzont. Prawdziwy manifest architektoniczny rzadkiego poziomu, penthouse łączy wizjonerski design, wśród najwyższych standardów budowlanych, materiałów high-end i zaawansowanych technologii automatyki domowej. Ze względu na wielkość i wysokość, jest to jedna z najbardziej wyjątkowych rezydencji kiedykolwiek zbudowanych w izraelskim krajobrazie miejskim. Zaprojektowany przez znanego na arenie międzynarodowej architekta Pitsou Kedema, projekt opiera się na ciągłości płynów pomiędzy wnętrzem a wnętrzem. Rzeźbiarski język architektoniczny, oznaczony imponującymi proporcjami i szerokimi oknami od podłogi do sufitu, zalewa przestrzenie naturalnego światła i integruje miasto i morze z codziennym doświadczeniem życiowym. Prywatny taras oferuje basen o powierzchni około 28 metrów kwadratowych, zawieszony nad miastem, oferujący rzadkie uczucie otwartości i spokoju, dostępne tylko do takiego poziomu elewacji. Główne cechy: • Proponowana powłoka z zatwierdzonymi planami architektonicznymi • Sześć części z elastyczną konfiguracją i dostosowane do potrzeb nabywcy • Wewnętrzny pokój bezpieczeństwa • Zaawansowany system automatyki domowej • Dwa prywatne pomieszczenia do przechowywania • Pięć specjalnych miejsc parkingowych Mieszkańcy kompleksu Gindi TLV korzystają z kompletnego ekosystemu mieszkalnego, w tym z prywatnego parku krajobrazowego, obiektów edukacyjnych, centrum fitness i spa, salonu biznesowego, bezpiecznego parkingu podziemnego i całodobowego bezpieczeństwa. Obiekt znajduje się w odległości pieszej od głównych centrów kultury, handlowych i stylu życia Tel Aviv, w tym TLV Fashion Mall, Sarona rynku, Rothschild Boulevard, Habima Square, Tel Aviv Cinematheque i stacji tramwajowej Carlebach.