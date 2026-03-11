  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Tel-Awiw, Izrael
od
$31,35M
;
13
Zostawić wniosek
ID: 34070
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaHashmonaim, 100

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Dominujący Tel- Aviv z 47 piętra ikonicznej wieży TLV Gindi, ten wyjątkowy penthouse stanowi szczyt współczesnego luksusu mieszkalnego. Według klejnotu projektu, oferuje on około 900 metrów kwadratowych przestrzeni wewnętrznej, uzupełnionej ogromnym tarasem o około 360 metrów kwadratowych, z spektakularnym panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne, miejską panoramę i horyzont. Prawdziwy manifest architektoniczny rzadkiego poziomu, penthouse łączy wizjonerski design, wśród najwyższych standardów budowlanych, materiałów high-end i zaawansowanych technologii automatyki domowej. Ze względu na wielkość i wysokość, jest to jedna z najbardziej wyjątkowych rezydencji kiedykolwiek zbudowanych w izraelskim krajobrazie miejskim. Zaprojektowany przez znanego na arenie międzynarodowej architekta Pitsou Kedema, projekt opiera się na ciągłości płynów pomiędzy wnętrzem a wnętrzem. Rzeźbiarski język architektoniczny, oznaczony imponującymi proporcjami i szerokimi oknami od podłogi do sufitu, zalewa przestrzenie naturalnego światła i integruje miasto i morze z codziennym doświadczeniem życiowym. Prywatny taras oferuje basen o powierzchni około 28 metrów kwadratowych, zawieszony nad miastem, oferujący rzadkie uczucie otwartości i spokoju, dostępne tylko do takiego poziomu elewacji. Główne cechy: • Proponowana powłoka z zatwierdzonymi planami architektonicznymi • Sześć części z elastyczną konfiguracją i dostosowane do potrzeb nabywcy • Wewnętrzny pokój bezpieczeństwa • Zaawansowany system automatyki domowej • Dwa prywatne pomieszczenia do przechowywania • Pięć specjalnych miejsc parkingowych Mieszkańcy kompleksu Gindi TLV korzystają z kompletnego ekosystemu mieszkalnego, w tym z prywatnego parku krajobrazowego, obiektów edukacyjnych, centrum fitness i spa, salonu biznesowego, bezpiecznego parkingu podziemnego i całodobowego bezpieczeństwa. Obiekt znajduje się w odległości pieszej od głównych centrów kultury, handlowych i stylu życia Tel Aviv, w tym TLV Fashion Mall, Sarona rynku, Rothschild Boulevard, Habima Square, Tel Aviv Cinematheque i stacji tramwajowej Carlebach.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$808,830
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Awiw, Izrael
od
$31,35M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$909,150
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$573,705
BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! Położony w cichej ulicy - Jabotinsky ulicy Piękny budynek dobrze utrzymany z digicode i schronienie Apartament o powierzchni 2,5 pokoi o powierzchni około 65 m2 1 piętro na 7 z windą Mieszkanie odnowi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Nahariya, Izrael
od
$956,175
Duży ogród grunt W nowej dzielnicy Shimon Peres, odkryj ten piękny 5 pokoi na podłodze ogrodu z rzadkimi wielkościami: ok. 200 m2 powierzchni mieszkalnej i 170 m2 na południowy zachód odsłoniętego ogrodu Cisza, luksus i prywatność gwarantowana Kilka minut spacerem od centrum miasta, dworca k…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się