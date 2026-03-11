  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerozolima, Izrael
$3,76M
8
ID: 34661
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Michael Avi Yona, 32

O kompleksie

Holyland - Okręg w pełnej odnowy miejskiej, z budową sklepów, synagogów i zmodernizowanych parków! Luksusowy penthouse w budynku z prestiżowym holu, siłowni i 3 wind szabat. 5 pokoi (łatwa możliwość przeniesienia do 7), 243 m2 powierzchni mieszkalnej + 180 m2 tarasów Soukka - łącznie 423 m2, z otwartym i zielonym widokiem panoramicznym na Jerozolimę. Immense salon z nowoczesną kuchnią amerykańską, marmur w całym mieszkaniu, prawdziwy parkiet w pokojach. Przestronny apartament 25m2 + master, z garderobą, łazienka i prywatny taras z widokiem. 4 wystawy, Mamad, klimatyzacja... 3 miejsca parkingowe i 2 piwnice. Rzadkie dobro dla koneserów, którzy wiedzą jak projektować i oglądać!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja

