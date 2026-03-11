Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Awiw, Izrael
$3,29M
ID: 34639
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Frishman, 42

O kompleksie

Na sprzedaż - 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze Tour Frishman Powierzchnia: 91 m2 + taras: 12 m2 Piętro: 11, północny wschód (widok na morze) Części: • Przestronny salon • Bezpieczny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką Totalne łazienki: 2 Parking: Tak Piwnica: 12 m2 W wieży, sala gimnastyczna, całodobowa straż, basen Cena: 10,500,000 szekli Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

