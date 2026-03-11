Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

W niedawnej rezydencji w dzielnicy Kiryat Yovel, odkryj wspaniały apartament dwupokojowy, nowoczesny, jasny i doskonale utrzymany. Położony na 11 piętrze budynku wybudowanego w 2023 roku z windą Shabbat, oferuje powierzchnię 50 m2 rozciągniętą przez balkon 4 m2 z niezakłóconym widokiem panoramicznym na zachód. Przestronny i jasny salon otwiera się na nowoczesną kuchnię, apartament posiada komfortową sypialnię ze zintegrowaną mamadą i elegancką łazienką. Prywatna piwnica i podziemny parking uzupełniają tę nieruchomość. Sklepy, usługi i tramwaje są bezpośrednio u podnóża budynku, zapewniając wyjątkowy komfort życia. Obecnie wynajęty 4,800