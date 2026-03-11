Dzielnica mieszkaniowa Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W niedawnej rezydencji w dzielnicy Kiryat Yovel, odkryj wspaniały apartament dwupokojowy, nowoczesny, jasny i doskonale utrzymany. Położony na 11 piętrze budynku wybudowanego w 2023 roku z windą Shabbat, oferuje powierzchnię 50 m2 rozciągniętą przez balkon 4 m2 z niezakłóconym widokiem panoramicznym na zachód.
Przestronny i jasny salon otwiera się na nowoczesną kuchnię, apartament posiada komfortową sypialnię ze zintegrowaną mamadą i elegancką łazienką.
Prywatna piwnica i podziemny parking uzupełniają tę nieruchomość.
Sklepy, usługi i tramwaje są bezpośrednio u podnóża budynku, zapewniając wyjątkowy komfort życia.
Obecnie wynajęty 4,800
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.