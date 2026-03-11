Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Nowo dostępny do wynajęcia w poszukiwanym i luksusowym projekcie "Migdal Hanesharim", z wystawną halą wejściową, strażnikiem przy wejściu i parkingu podziemnym. Na 7 piętrze, nowe biuro i wysoki stojący o powierzchni brutto 248 m2, z dwoma wystawami. Oferuje zielony widok na góry Jerozolimy, aneks kuchenny i prywatne toalety. Możliwość utworzenia 9 biur i dodatkowej recepcji. Możliwe jest podłączenie 2 dodatkowych biur o powierzchni 141 m2 i 162 m2 każdy, aby osiągnąć całkowitą powierzchnię brutto 551 m2. Cena za m2 wynosi 85 NIS do wynajęcia, 17,5 NIS za m2 opłat budowlanych i 22 NIS za m2 dla Arnona. Cena jest przed VAT i wejście do biura jest natychmiastowe. Niezwykle przeszukana lokalizacja przy wejściu do miasta i w pobliżu centralnych osi transportowych.