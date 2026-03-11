  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul

Jerozolima, Izrael
od
$5,442
;
5
ID: 34395
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Kanfei Nesharim

O kompleksie

Nowo dostępny do wynajęcia w poszukiwanym i luksusowym projekcie "Migdal Hanesharim", z wystawną halą wejściową, strażnikiem przy wejściu i parkingu podziemnym. Na 7 piętrze, nowe biuro i wysoki stojący o powierzchni brutto 248 m2, z dwoma wystawami. Oferuje zielony widok na góry Jerozolimy, aneks kuchenny i prywatne toalety. Możliwość utworzenia 9 biur i dodatkowej recepcji. Możliwe jest podłączenie 2 dodatkowych biur o powierzchni 141 m2 i 162 m2 każdy, aby osiągnąć całkowitą powierzchnię brutto 551 m2. Cena za m2 wynosi 85 NIS do wynajęcia, 17,5 NIS za m2 opłat budowlanych i 22 NIS za m2 dla Arnona. Cena jest przed VAT i wejście do biura jest natychmiastowe. Niezwykle przeszukana lokalizacja przy wejściu do miasta i w pobliżu centralnych osi transportowych.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

