  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Jerozolima, Izrael
od
$2,038
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34526
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Beit HaDfus, 20

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Odkryj podmiot 3 biura w bardzo dobrym stanie, znajduje się w popularnym budynku Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, na trzecim piętrze z windą. Funkcjonalna i przyjemna przestrzeń, w tym aneks kuchenny, toaleta, piękna jasność i cicha atmosfera sprzyjająca produktywności. Idealny dla specjalistów, praktyki medycznej, księgowych, konsultantów lub małych struktur szuka pod klucz przestrzeni zawodowej. ?? Czynsz: 8,500 / miesiące ?? Dostępny natychmiast ?? Blisko sklepów, kawiarni i restauracji w Givat Shaul. Wielka szansa w dynamicznym i strategicznym obszarze Jerozolimy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$714,780
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$2,038
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Na sprzedaż - wspaniały odnowiony apartament 5 pokoi (105 m2 netto) z pięknym tarasem 20 m2, na drugim piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy. Apartament wyróżnia się jasnością, spokojem i doskonałym rozdziałem przestrzeni: przyjemny salon, nowoczesna kuchnia, apartament rodzicielski …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Aszdod, Izrael
od
$1,00M
Na sprzedaż - piękny apartament 5-pokojowy położony przy ulicy Kineret w Ashdod (dzielnica Youd Alef). Całkowicie odnowiony do nowego, oferuje powierzchnię 170 m2 z dwoma przestronnymi balkonami. Apartament jest klimatyzowany i zawiera prywatny parking i piwnicę. Położony na 3 piętrze z wind…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się