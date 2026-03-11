Dzielnica mieszkaniowa Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Odkryj podmiot 3 biura w bardzo dobrym stanie, znajduje się w popularnym budynku Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, na trzecim piętrze z windą.
Funkcjonalna i przyjemna przestrzeń, w tym aneks kuchenny, toaleta, piękna jasność i cicha atmosfera sprzyjająca produktywności.
Idealny dla specjalistów, praktyki medycznej, księgowych, konsultantów lub małych struktur szuka pod klucz przestrzeni zawodowej.
?? Czynsz: 8,500 / miesiące
?? Dostępny natychmiast
?? Blisko sklepów, kawiarni i restauracji w Givat Shaul.
Wielka szansa w dynamicznym i strategicznym obszarze Jerozolimy
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
