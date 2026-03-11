  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$909,150
;
10
ID: 34459
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 32

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - 2 pokoje z parkingiem W samym sercu Tel Awiwu, blisko Sheinkin i Shouk HaCarmel, odkryj apartament idealnie położony w budynku. 45 m2 - 2 sztuki Piąte piętro, cicho z tyłu Mamak na górze Parking prywatny Strażnik i siłownia. Cena wnioskowana: 2 900 000 Rzadkie nieruchomości, idealne do głównego zamieszkania, stóp do ziemi lub wynajem inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

