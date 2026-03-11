Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro.
Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów.
CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzrostem cen o 120.000NIS:
* 2 sztuki od 2.421.900NIS
* 3 sztuki od 2.328.000NIS
* 4 sztuki od 2.670.000NIS
* Mini penthouse od 3.829.500NIS
* Penthouse od 5.761.280NIS
Kadoshei Kaire Ulica, cicha i intymna, znajduje się w samym sercu Bat Yam centrum miasta, kilka minut spacerem od promenady i morza.
Sąsiedztwo oferuje pełne środowisko z uznanymi szkołami, ośrodkami kulturalnymi, usługami komunalnymi, sklepami i modnymi kawiarniami.
Dostępność jest optymalna dzięki tramwaju w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając atrakcyjność i potencjał sektora.
Projekt premium o wysokim potencjale, w zmieniającym się sektorze, idealny do życia lub inwestowania.
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
