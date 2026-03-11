Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

  1. Realting.com
Bat Jam, Izrael
$837,045
6
ID: 34559
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Kdoshei Kahir

O kompleksie

Projekt MODA to 10- piętrowy butikowy budynek oferujący prywatność i komfort dzięki ograniczonej liczbie apartamentów na piętro. Apartamenty od 2 do 5 pokoi z parkingiem, a także luksusowe penthouses, odpowiednie dla rodzin i inwestorów. CENY PRESAL dla pierwszych 5 apartamentów przed wzrostem cen o 120.000NIS: * 2 sztuki od 2.421.900NIS * 3 sztuki od 2.328.000NIS * 4 sztuki od 2.670.000NIS * Mini penthouse od 3.829.500NIS * Penthouse od 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Ulica, cicha i intymna, znajduje się w samym sercu Bat Yam centrum miasta, kilka minut spacerem od promenady i morza. Sąsiedztwo oferuje pełne środowisko z uznanymi szkołami, ośrodkami kulturalnymi, usługami komunalnymi, sklepami i modnymi kawiarniami. Dostępność jest optymalna dzięki tramwaju w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając atrakcyjność i potencjał sektora. Projekt premium o wysokim potencjale, w zmieniającym się sektorze, idealny do życia lub inwestowania.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
