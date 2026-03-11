  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique

Raanana, Izrael
od
$1,03M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34179
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
nowy apartament 3 p piękny widok degagee. Na ogrodach taras 25 m2. Sukka. Na południe i zachód. 2 parkingi w piwnicy. mieszkanie jest wynajmowane do lipca 2026 na 6200 sh / miesiąc

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerozolima, Izrael
od
$1,411
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,650
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Aszdod, Izrael
od
$655,215
Zatrzymać działalność Apartament 3 pokoje w Youd Bet, bardzo dobrze umieszczone w bardzo dobrej cenie. W pełni umeblowane. Blisko transportu, szkół, placów zabaw, synagogi, sklepów
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Na sprzedaż - Apartament 2 pokoje, Tel Aviv Okręg: Lev Hair Nord / Lev Tel Aviv Powierzchnia: 46 m2 Piętro: 5 / 5 z windą Cena: 3,600 000 Odkryj ten dwupokojowy apartament położony w tętniącym życiem sercu Tel Awiwu, na rogu Nahalat Binyamin i Gruzenberg. Zainstalowana w tajnym budynku i cał…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się