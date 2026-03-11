Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Położony w uroczej rue Rue Ruppin, ta nieruchomość oferuje ciche i zielone środowisko w samym sercu Tel Awiwu. To jest w odległości krótkiego spaceru od Gordon Beach i głównych miejsc rozrywki i rozrywki w mieście.
Ten przestronny apartament, położony na trzecim piętrze 4 piętrowego budynku intymnego, rozciąga się na około 110 metrów kwadratowych. Posiada trzy pełne ekspozycji na naturalne światło, czysty i nowoczesny design i mnóstwo światła dziennego. Apartament posiada duży salon, otwartą kuchnię wyposażoną w nowoczesne urządzenia i trzy sypialnie, w tym apartament rodzicielski.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
