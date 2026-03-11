  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,66M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34199
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 89

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony w uroczej rue Rue Ruppin, ta nieruchomość oferuje ciche i zielone środowisko w samym sercu Tel Awiwu. To jest w odległości krótkiego spaceru od Gordon Beach i głównych miejsc rozrywki i rozrywki w mieście. Ten przestronny apartament, położony na trzecim piętrze 4 piętrowego budynku intymnego, rozciąga się na około 110 metrów kwadratowych. Posiada trzy pełne ekspozycji na naturalne światło, czysty i nowoczesny design i mnóstwo światła dziennego. Apartament posiada duży salon, otwartą kuchnię wyposażoną w nowoczesne urządzenia i trzy sypialnie, w tym apartament rodzicielski.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,66M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Mały apartament 3 pokoje znajduje się na 6 piętrze bardzo jasne. Renove dwa lata temu. a 1 / 4 h na stopach morza Oskarżenie. Winda. Miklat w budynku. Dużo uroku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,665
Nitza Street, Netanya Ten apartament jest idealny dla miłośników morza, zaledwie kilka kroków od pięknego spaceru Netanya. Blisko kawiarni, restauracji, supermarketów i plaży. Szczegóły apartamentu: Budynek HaTerrassa, z widokiem na morze Luksusowy budynek z 3 windami Custodian Present 24 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$927,647
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum k…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się