Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv

Położony w uroczej rue Rue Ruppin, ta nieruchomość oferuje ciche i zielone środowisko w samym sercu Tel Awiwu. To jest w odległości krótkiego spaceru od Gordon Beach i głównych miejsc rozrywki i rozrywki w mieście. Ten przestronny apartament, położony na trzecim piętrze 4 piętrowego budynku intymnego, rozciąga się na około 110 metrów kwadratowych. Posiada trzy pełne ekspozycji na naturalne światło, czysty i nowoczesny design i mnóstwo światła dziennego. Apartament posiada duży salon, otwartą kuchnię wyposażoną w nowoczesne urządzenia i trzy sypialnie, w tym apartament rodzicielski.