  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Jam, Izrael
od
$579,975
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34422
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Uziel, 37

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lobby, terenów zielonych i bezpośredniej bliskości parków, plaży, szkół, instytucji publicznych i transportu publicznego. dostawa przewidziana na wrzesień 2027 r. Korzystne warunki: 20% przy podpisywaniu - równowaga przy przekazywaniu kluczy lub w zależności od postępu. Budynek: • Nowoczesny high- end kamienny budynek • Elegancka hala wejściowa i 2 windy • Ostrożnie krajobrazowe • Parking podziemny Apartamenty: • Taras słoneczny • Jakość wykończenia • Przygotowanie do centralnej klimatyzacji • Nowoczesna kuchnia z blatem kwarcowym

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$579,975
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseurs
Aszkelon, Izrael
od
$373,065
Quartier neot ashkelon 3 pieces renove a saisir
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$1,07M
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Sderot Street Ben Zion Żywa centralna aleja, blisko centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz tramwajów. Piękne 3 pokojowe mieszkanie, pełne uroku i jasne. Powierzchnia około 82 m2 Wystawa z 3 stron Wysokie pułapy 3. piętro (brak windy) Tylna strona i cisza Pa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się