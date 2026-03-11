  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34670
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yodfat, 2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament na sprzedaż - Tel Awiw (Mała ulica między Sderot Chen i Dizengoff) Cena: NIS 7,590 000 Ten luksusowy apartament położony jest w nowym i nowoczesnym budynku butikowym z zaledwie 5 mieszkańcami i oferuje idealne połączenie komfortu, prywatności i nowoczesnego wzornictwa, w samym sercu rozwijającej się dzielnicy Tel Awiw. Szczegóły właściwości Powierzchnia wewnętrzna: 116 m2 Przestrzenie zewnętrzne: dwa balkony o łącznej powierzchni 14 m2 Łączna liczba sztuk: 4 Piętro: 3. z windą Izba: 3 Kąpiele: 2 Zabezpieczony pokój (Mamad) Parking prywatny Prywatna komora magazynowa / przestrzeń Wieloletnie wystawy oferujące doskonałą jasność naturalną Nieruchomości Premium Licencja nr 31928721 Opłaty Agencji: 2% + VAT

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$869,022
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bel appartement
Aszkelon, Izrael
od
$620,730
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Raanana, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking. 3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka. Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,92M
Willa w Izraelu Ashdod, Youd Okręg Alef z wewnętrznym architektem. 460 m2 powierzchni mieszkalnej + grunt 700 m2. Basen nieskończoności 8,40 m x 4,80 m. Parter: salon / jadalnia / nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia / niezależna toaleta / sala nauczycielska / sala techniczna. 1 poziom: 2…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się