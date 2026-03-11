Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Apartament na sprzedaż - Tel Awiw
(Mała ulica między Sderot Chen i Dizengoff)
Cena: NIS 7,590 000
Ten luksusowy apartament położony jest w nowym i nowoczesnym budynku butikowym z zaledwie 5 mieszkańcami i oferuje idealne połączenie komfortu, prywatności i nowoczesnego wzornictwa, w samym sercu rozwijającej się dzielnicy Tel Awiw.
Szczegóły właściwości
Powierzchnia wewnętrzna: 116 m2
Przestrzenie zewnętrzne: dwa balkony o łącznej powierzchni 14 m2
Łączna liczba sztuk: 4
Piętro: 3. z windą
Izba: 3
Kąpiele: 2
Zabezpieczony pokój (Mamad)
Parking prywatny
Prywatna komora magazynowa / przestrzeń
Wieloletnie wystawy oferujące doskonałą jasność naturalną
Nieruchomości Premium
Licencja nr 31928721
Opłaty Agencji: 2% + VAT
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.